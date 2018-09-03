Жителей Самарской области напугали розовые озёра

Жители Самарской области обеспокоены цветом озёр, фотографии которых были выложены в Сеть. На кадрах видно, что несколько водоёмов, расположенных недалеко от Самары, приобрели ярко-розовый оттенок. Местное население считает, что виной всему являются химикаты, которые попали в природные водоёмы с находящихся в том районе заводов. Но некоторые экологи рискнули предположить естественную причину изменения цвета водных объектов, эксперты не исключают, что красный пигмент появился в озёрах благодаря водорослям.