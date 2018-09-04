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Убийцы пожилой женщины и трех детей получили тюремные сроки
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Убийцы пожилой женщины и трех детей получили тюремные сроки 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: 360tv.ru
КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Мать и сын, признанные виновными в убийстве женщины и трех ее внуков из-за земельного спора в Краснодарском крае, приговорены к длительному сроку тюремного заключения, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры региона.
"Вчера поздним вечером Краснодарский краевой суд вынес приговор семейству Даниловых, совершивших убийство бабушки и троих внуков из-за проигрыша дела по меже. Сыну назначили пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима, матери по совокупности преступлений 15 лет общего режима со штрафом 1 млн рублей", — говорится в сообщении.
Уточняется, что прокуратура считает приговор законным и обоснованным.
Летом 2016 года в одном из домовладений в Краснодаре были обнаружены четыре тела — пожилой женщины и детей с колото-резаными ранениями. В числе убитых — две девочки 2007 и 2009 годов рождения и мальчик 2004 года рождения. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц"). Следствие заподозрило в совершении преступления 28-летнего соседа погибших.
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