В селе нашли порезанное тело мужчины, находившегося в розыске

В области найдено ещё одно бездыханное тело. 1 сентября в селе Михайловка Саратовского района сотрудник правоохранительных органов обнаружил погибшего 33-летнего мужчину. На нём были видны явные признаки насильственной смерти: несколько колото-резаных ранений в районе груди, шеи и живота. Это впоследствии подтвердила и судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщает Следственный комитет по Саратовской области , в конце августа этот человек пропал без вести. Его родственники подавали соответствующее заявление. Розыском занимался полицейский территориального отделения, им погибший и был обнаружен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации (убийство). В настоящее время расследование дела продолжается, следователи пытаются установить личность убийцы и выяснить все прочие обстоятельства произошедшего.

Напомним, в регионе уже не первый раз на улице находят тела погибших. Ранее в Саратове на проспекте Энтузиастов обнаружили мёртвую женщину с тупыми травмами груди и живота. А на улице Перспективная прямо на детской площадке умерла 13-летняя девочка. В Вольском районе на обочине дороги нашли тело погибшего путешественника, жителя Ульяновской области, который двигался по своему маршруту пешком.