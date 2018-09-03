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В селе нашли порезанное тело мужчины, находившегося в розыске
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В селе нашли порезанное тело мужчины, находившегося в розыске 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В области найдено ещё одно бездыханное тело. 1 сентября в селе Михайловка Саратовского района сотрудник правоохранительных органов обнаружил погибшего 33-летнего мужчину. На нём были видны явные признаки насильственной смерти: несколько колото-резаных ранений в районе груди, шеи и живота. Это впоследствии подтвердила и судебно-медицинская экспертиза.
Как сообщает Следственный комитет по Саратовской области, в конце августа этот человек пропал без вести. Его родственники подавали соответствующее заявление. Розыском занимался полицейский территориального отделения, им погибший и был обнаружен.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации (убийство). В настоящее время расследование дела продолжается, следователи пытаются установить личность убийцы и выяснить все прочие обстоятельства произошедшего.
Напомним, в регионе уже не первый раз на улице находят тела погибших. Ранее в Саратове на проспекте Энтузиастов обнаружили мёртвую женщину с тупыми травмами груди и живота. А на улице Перспективная прямо на детской площадке умерла 13-летняя девочка. В Вольском районе на обочине дороги нашли тело погибшего путешественника, жителя Ульяновской области, который двигался по своему маршруту пешком.
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