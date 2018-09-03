Пропавшего под Саратовом мужчину нашли зарезанным на улице

В селе Михайловка Саратовского района полицейские нашли труп 33-летнего мужчины, несколько дней назад пропавшего без вести. Об этом сегодня, 3 сентября, информирует пресс-служба регионального СУ СКР

Как заметили следователи, тело местного жителя, которое нашли рядом с одним из частных домов 1 сентября, было покрыто множественными ножевыми ранениями.