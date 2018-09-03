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Пропавшего под Саратовом мужчину нашли зарезанным на улице
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Пропавшего под Саратовом мужчину нашли зарезанным на улице 

Свободные новости 39 минут назад
Фото: Свободные новости
В селе Михайловка Саратовского района полицейские нашли труп 33-летнего мужчины, несколько дней назад пропавшего без вести. Об этом сегодня, 3 сентября, информирует пресс-служба регионального СУ СКР.
Как заметили следователи, тело местного жителя, которое нашли рядом с одним из частных домов 1 сентября, было покрыто множественными ножевыми ранениями.
«С конца августа 2018 года местонахождение потерпевшего было неизвестно, о чем его родственники подали заявление в правоохранительные органы. Тело погибшего обнаружил сотрудник территориального отделения полиции, осуществлявший розыск мужчины», — уточнили в ведомстве, добавив, что проведенная судмедэкспертиза назвала причиной смерти колото-резаные раны груди, шеи и живота. По факту преступления следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Назначен ряд судебных экспертиз. Следствие устанавливает личность преступника и все обстоятельства происшедшего.
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