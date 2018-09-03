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Лукашевич раскритиковал ОБСЕ за отсутствие реакции на убийство Захарченко
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Лукашевич раскритиковал ОБСЕ за отсутствие реакции на убийство Захарченко 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ОТСУТСТВИЕ РЕАКЦИИ ОБСЕ И СММ НА УБИЙСТВО В ДНР ЗАХАРЧЕНКО ВЫЗЫВАЕТ ГЛУБОКОЕ СОЖАЛЕНИЕ, МИССИЯ ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ И УСИЛИТЬ МОНИТОРИНГ — ЛУКАШЕВИЧ
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