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Лукашевич раскритиковал ОБСЕ за отсутствие реакции на убийство Захарченко
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Лукашевич раскритиковал ОБСЕ за отсутствие реакции на убийство Захарченко
РИА Новости
1 час назад
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РИА Новости
РИА НОВОСТИ
. ОТСУТСТВИЕ РЕАКЦИИ
ОБСЕ
И СММ НА УБИЙСТВО В ДНР ЗАХАРЧЕНКО ВЫЗЫВАЕТ ГЛУБОКОЕ СОЖАЛЕНИЕ, МИССИЯ ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ И УСИЛИТЬ МОНИТОРИНГ — ЛУКАШЕВИЧ
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