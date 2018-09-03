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Задержан подозреваемый в избиении и изнасиловании женщины в гостинице Зеленограда
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Задержан подозреваемый в избиении и изнасиловании женщины в гостинице Зеленограда 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Полицейские Зеленограда задержали подозреваемого в изнасиловании женщины в местной гостинице, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
В ночь на 3 сентября в полицию обратилась 46-летняя жительница подмосковной Электростали. «Женщина сообщила, что накануне вечером неизвестный гражданин в номере гостиницы „Микрон“ в корп. 602 нанес ей побои и изнасиловал», — сказал собеседник агентства.
Сотрудники МВД задержали 56-летнего безработного жителя Зеленограда. Мужчину доставили в полицию для проведения следственных действий.
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