Задержан подозреваемый в избиении и изнасиловании женщины в гостинице Зеленограда 

Полицейские Зеленограда задержали подозреваемого в изнасиловании женщины в местной гостинице, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
В ночь на 3 сентября в полицию обратилась 46-летняя жительница подмосковной Электростали. «Женщина сообщила, что накануне вечером неизвестный гражданин в номере гостиницы „Микрон“ в корп. 602 нанес ей побои и изнасиловал», — сказал собеседник агентства.
Сотрудники МВД задержали 56-летнего безработного жителя Зеленограда. Мужчину доставили в полицию для проведения следственных действий.