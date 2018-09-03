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Мужчина зарезал знакомого возле магазина в Подмосковье
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Мужчина зарезал знакомого возле магазина в Подмосковье 

Свободная пресса 1 час назад
Возле магазина в подмосковном Воскресенске найдено тело 32-летнего мужчины с колото-резаным ранением.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по региону, стражам порядка удалось схватить убийцу.
Следствием было установлено, что преступник зарезал своего знакомого в ссоре на почве внезапно возникших неприязненных отношений. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве.
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