Мужчина зарезал знакомого возле магазина в Подмосковье

Возле магазина в подмосковном Воскресенске найдено тело 32-летнего мужчины с колото-резаным ранением.

Как сообщает интернет-издание « Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по региону, стражам порядка удалось схватить убийцу.

Следствием было установлено, что преступник зарезал своего знакомого в ссоре на почве внезапно возникших неприязненных отношений. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве.

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