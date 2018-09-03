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Мужчину в Москве задержали при попытке напасть на сотрудника СК в здании следственного отдела
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Мужчину в Москве задержали при попытке напасть на сотрудника СК в здании следственного отдела 

Агентство «Москва» + ещё 2 59 минут назад
Фото: Москва24
Мужчину задержали в здании Головинского межрайонного следственного отдела Следственного комитета (СК) РФ по столице за попытку нападения на сотрудника. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Мужчина попытался оказать физическое воздействие на сотрудника Головинского межрайонного следственного отдела в здании отдела по адресу: ул. Большая Академическая, д. 63. В настоящее время мужчина задержан», — отметил собеседник агентства.
Источник не уточнил, при каких обстоятельствах было совершено нападение, ведется проверка обстоятельств инцидента.
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