Мужчину в Москве задержали при попытке напасть на сотрудника СК в здании следственного отдела

Мужчину задержали в здании Головинского межрайонного следственного отдела Следственного комитета (СК) РФ по столице за попытку нападения на сотрудника. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах. «Мужчина попытался оказать физическое воздействие на сотрудника Головинского межрайонного следственного отдела в здании отдела по адресу: ул. Большая Академическая, д. 63. В настоящее время мужчина задержан», — отметил собеседник агентства. Источник не уточнил, при каких обстоятельствах было совершено нападение, ведется проверка обстоятельств инцидента.