Жителя Саратовской области задержали за показ детям своих гениталий в Москве

Москве полиция задержала мужчину, продемонстрировавшего свои гениталии двум несовершеннолетним девочкам.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источника в правоохранительных органах , инцидент произошел на юге столицы в районе Москворечье-Сабурово: отец девочек 10 и 14 лет сообщил в полицию, что неизвестный им мужчина показывал свои гениталии.

«В течение 10 минут на месте происшествия сотрудники МВД задержали 35-летнего приезжего из Саратовской области, которого полностью изобличили в содеянном», — сообщили в полиции.

Эксгибиционист был доставлен в отделение полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.