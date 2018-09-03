Жителя Саратовской области задержали за показ детям своих гениталий в Москве 

В Москве полиция задержала мужчину, продемонстрировавшего свои гениталии двум несовершеннолетним девочкам.
Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источника в правоохранительных органах, инцидент произошел на юге столицы в районе Москворечье-Сабурово: отец девочек 10 и 14 лет сообщил в полицию, что неизвестный им мужчина показывал свои гениталии.
«В течение 10 минут на месте происшествия сотрудники МВД задержали 35-летнего приезжего из Саратовской области, которого полностью изобличили в содеянном», — сообщили в полиции.
Эксгибиционист был доставлен в отделение полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.