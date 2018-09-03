Пдозреваемый в убийстве полицейского в столичном метро рассказал о своих мотивах 

Расследование убийства полицейского в столичном метро продолжается. Подозреваемый Нурлан Мурадов рассказал следователям о мотивах своего поступка. Якобы, полицейский ему угрожал, поэтому пришлось защищаться, пишет портал Лайф. Агентство ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает, что стрелявший в момент совершения преступления был пьян. Инцидент произошел на станции метро «Курская» минувшей ночью. Одного из пассажиров остановили для проверки документов. В этот момент он дважды выстрелил в полицейского, целясь в голову. После этого скрылся с места преступления в вагоне метро. Позже его нашли и задержали. 23-летний полицейский скончался на месте. У него остались жена и маленький ребенок.