На Балеарских островах мужчина ранил ножом двух туристов из Германии

Как сообщили в местных правоохранительных органах, в ночь на понедельник на улице курортного поселения Плая-де-Пальма завязалась драка между подозреваемым арабского происхождения и двумя немецкими туристами в возрасте 27 и 46 лет.

Чтобы нейтрализовать вооруженного ножом мужчину, полицейские применили табельное оружие, ранив его в ногу.