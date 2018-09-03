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На Балеарских островах мужчина ранил ножом двух туристов из Германии
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На Балеарских островах мужчина ранил ножом двух туристов из Германии 

РИА Новости + ещё 1 36 минут назад
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Полиция на Балеарских островах в Испании арестовала мужчину, ранившего ножом двух туристов из Германии, передает агентство Europa Press.
Как сообщили в местных правоохранительных органах, в ночь на понедельник на улице курортного поселения Плая-де-Пальма завязалась драка между подозреваемым арабского происхождения и двумя немецкими туристами в возрасте 27 и 46 лет.
Чтобы нейтрализовать вооруженного ножом мужчину, полицейские применили табельное оружие, ранив его в ногу.
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