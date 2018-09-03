Подозреваемый в убийстве полицейского в метро назвал мотив

Нурлан Мурадов, который, по версии следствия, в ночь на понедельник дважды выстрелил в полицейского в московском метро, объяснил причину убийства сотрудника правоохранительных органов

Мурадов утверждает, что полицейский ему угрожал, поэтому ему пришлось защищаться, сообщает Telegram-канал Mash.

Источник, знакомый с ситуацией, в то же время заявляет, что застреливший полицейского на станции метро «Курская» в момент совершения преступления был пьян, передает ТАСС

«Во время задержания речь его была несколько несвязной, координация движений нарушена. Он выглядел как человек, который находится в состоянии некоего опьянения», — заявил источник.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах подтверждает, что убийство произошло в туалете станции метро.

«Уборщица услышала хлопок из туалета, после которого оттуда выбежал подозреваемый. Прибывшие на место сотрудники обнаружили труп сержанта полиции 1995 года с огнестрельным ранением головы», — отметил он.

Позже появилось видео с места преступления — на кадрах с камеры видеонаблюдения подозреваемый разговаривает с уборщицей метрополитена, показывая ему подсобное помещение в углу платформы. После этого он садится в прибывший поезд, а сотрудница заглядывает в подсобное помещения и убегает, чтобы, вероятно, позвать на помощь.

Напомним, в ночь на понедельник мужчина, которого остановили для проверки документов на станции метро «Курская», дважды выстрелил в полицейского, целясь в голову. После этого он уехал с места преступления в вагоне метро. 23-летний полицейский скончался на месте. У него остались жена и маленький ребенок.

Подозреваемый в убийстве задержан.