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Подозреваемый в убийстве полицейского в метро назвал мотив
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Подозреваемый в убийстве полицейского в метро назвал мотив 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Нурлан Мурадов, который, по версии следствия, в ночь на понедельник дважды выстрелил в полицейского в московском метро, объяснил причину убийства сотрудника правоохранительных органов.
Мурадов утверждает, что полицейский ему угрожал, поэтому ему пришлось защищаться, сообщает Telegram-канал Mash.
Источник, знакомый с ситуацией, в то же время заявляет, что застреливший полицейского на станции метро «Курская» в момент совершения преступления был пьян, передает ТАСС.
«Во время задержания речь его была несколько несвязной, координация движений нарушена. Он выглядел как человек, который находится в состоянии некоего опьянения», — заявил источник.
Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах подтверждает, что убийство произошло в туалете станции метро.
«Уборщица услышала хлопок из туалета, после которого оттуда выбежал подозреваемый. Прибывшие на место сотрудники обнаружили труп сержанта полиции 1995 года с огнестрельным ранением головы», — отметил он.
Позже появилось видео с места преступления — на кадрах с камеры видеонаблюдения подозреваемый разговаривает с уборщицей метрополитена, показывая ему подсобное помещение в углу платформы. После этого он садится в прибывший поезд, а сотрудница заглядывает в подсобное помещения и убегает, чтобы, вероятно, позвать на помощь.
Напомним, в ночь на понедельник мужчина, которого остановили для проверки документов на станции метро «Курская», дважды выстрелил в полицейского, целясь в голову. После этого он уехал с места преступления в вагоне метро. 23-летний полицейский скончался на месте. У него остались жена и маленький ребенок.
Подозреваемый в убийстве задержан.
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