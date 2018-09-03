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Житель Уфы убил беременную любовницу, чтобы скрыть измену от жены
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Житель Уфы убил беременную любовницу, чтобы скрыть измену от жены 

РИА Новости + ещё 4 31 минуту назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
УФА, 3 сен — РИА Новости. Следственные органы Башкирии направят в суд материалы дела в отношении жителя Уфы, который убил беременную любовницу, чтобы скрыть измену от беременной жены, сообщили в управлении СК по региону.
В декабре 2017 года в правоохранительные органы Уфы с сообщением о пропаже беременной (на пятом месяце) девушки обратились ее родители. Ее искали около двух месяцев. По подозрению в убийстве был задержан 30-летний уфимец.
По версии следствия, погибшая была любовницей мужчины, забеременела от него и решила родить ребенка. Мужчина, испугавшись, что о внебрачной связи узнает его беременная жена, вывез девушку в лес и нанес ей смертельные ранения ножом, а чтобы скрыть преступление, закопал тело и спрятал нож, сообщает следствие.
"Подозреваемый сначала отрицал, что вообще виделся с потерпевшей в день ее исчезновения, но потом, под тяжестью собранных доказательств, сознался в убийстве и показал, где спрятал тело", — говорится в сообщении.
"В ходе следствия он изменил свои показания, заявив, что потерпевшей стало плохо после употребления наркотиков и она начала хрипеть, а он попытался сделать ей надрезы на шее, чтобы помочь дышать, но не рассчитал силы, и от порезов женщина скончалась", — добавили в СК.
"Таким образом, обвиняемый признал вину в причинении смерти по неосторожности. Тем не менее, в ходе следствия собраны достаточные доказательства, свидетельствующие о наличии у него умысла именно на убийство матери его еще не рожденного ребенка. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому, будет направлено в суд", — сообщили в следственных органах.
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