Житель Уфы убил беременную любовницу, чтобы скрыть измену от жены

УФА , 3 сен — РИА Новости . Следственные органы Башкирии направят в суд материалы дела в отношении жителя Уфы, который убил беременную любовницу, чтобы скрыть измену от беременной жены, сообщили в управлении СК по региону.

В декабре 2017 года в правоохранительные органы Уфы с сообщением о пропаже беременной (на пятом месяце) девушки обратились ее родители. Ее искали около двух месяцев. По подозрению в убийстве был задержан 30-летний уфимец.

По версии следствия, погибшая была любовницей мужчины, забеременела от него и решила родить ребенка. Мужчина, испугавшись, что о внебрачной связи узнает его беременная жена, вывез девушку в лес и нанес ей смертельные ранения ножом, а чтобы скрыть преступление, закопал тело и спрятал нож, сообщает следствие.

"Подозреваемый сначала отрицал, что вообще виделся с потерпевшей в день ее исчезновения, но потом, под тяжестью собранных доказательств, сознался в убийстве и показал, где спрятал тело", — говорится в сообщении.

"В ходе следствия он изменил свои показания, заявив, что потерпевшей стало плохо после употребления наркотиков и она начала хрипеть, а он попытался сделать ей надрезы на шее, чтобы помочь дышать, но не рассчитал силы, и от порезов женщина скончалась", — добавили в СК.

"Таким образом, обвиняемый признал вину в причинении смерти по неосторожности. Тем не менее, в ходе следствия собраны достаточные доказательства, свидетельствующие о наличии у него умысла именно на убийство матери его еще не рожденного ребенка. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому, будет направлено в суд", — сообщили в следственных органах.