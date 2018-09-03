Жителя Маркса подозревают в изнасиловании пенсионерки

Марксовский межрайонный следственный отдел продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 131 Уголовного кодекса (Изнасилование, сопряженное с угрозой убийством) и частью второй статьи 132 Уголовного кодекса (Насильственные действия сексуального характера, сопряженные с угрозой убийством). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета области.

По данным следствия, в ночь с 25 на 26 августа 2018 года 55-летняя жительница города Маркса вместе с приятельницами находилась в одном из кафе города. Там они познакомилась с компанией мужчин. Двое из них, ссылаясь на, якобы, дружеские отношения с ее сожителем, пошли за женщиной в квартиру, которая принадлежала пострадавшей.

"Находясь в жилище, 39-летний гость, нанес хозяйке удар рукой в область головы, после чего, угрожая убийством, совершил изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера. После содеянного обвиняемый покинул квартиру потерпевшей, а она обратилась в правоохранительные органы и сообщила о произошедшем", — рассказали в ведомстве.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.