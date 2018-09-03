В Новой Москве неизвестный под угрозой ножа изнасиловал девушку

Следователи устанавливают обстоятельства нападения на девушку в поселке Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское на территории Новой Москвы . Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СКР.

Инцидент произошел 2 сентября. По данным следствия, неизвестный мужчина нанес ранее незнакомой 23-летней девушке не менее одного удара ножом в область шеи. «Подавив волю потерпевшей к сопротивлению, злоумышленник совершил в отношении последней насильственные действия сексуального характера, а также изнасилование», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование, совершенное с угрозой убийством» и «насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством». Пострадавшей оказана медицинская помощь, она отпущена домой.

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