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В Новой Москве неизвестный под угрозой ножа изнасиловал девушку
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В Европе отреагировали на убийство Захарченко

В Новой Москве неизвестный под угрозой ножа изнасиловал девушку 

Свободная пресса + ещё 3 1 час назад
Фото: letnews.ru
Следователи устанавливают обстоятельства нападения на девушку в поселке Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское на территории Новой Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СКР.
Инцидент произошел 2 сентября. По данным следствия, неизвестный мужчина нанес ранее незнакомой 23-летней девушке не менее одного удара ножом в область шеи. «Подавив волю потерпевшей к сопротивлению, злоумышленник совершил в отношении последней насильственные действия сексуального характера, а также изнасилование», — рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование, совершенное с угрозой убийством» и «насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством». Пострадавшей оказана медицинская помощь, она отпущена домой.
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