Житель Курской области зарезал женщину, с которой 13 лет прожил вместе 

Следователи задержали подозреваемого в убийстве 43-летне женщины в Кирсанове, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
Ночью 1 сентября в одном из домов Кирсанова нашли тело 43-летней женщины. По подозрению в убийстве правоохранители задержали 41-летнего мужчину, с которым потерпевшая сожительствовала на протяжении 13 лет.
По версии следствия, гражданские супруги выпивали вместе и поссорились из-за пустяка. Мужчина схватил нож и ударил в грудь сожительницу.
После этого он сразу сообщил соседям о случившемся. От полученного ранения женщина сразу же умерла. До суда злоумышленник будет находиться под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.