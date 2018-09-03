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Житель Курской области зарезал женщину, с которой 13 лет прожил вместе
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Житель Курской области зарезал женщину, с которой 13 лет прожил вместе 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Следователи задержали подозреваемого в убийстве 43-летне женщины в Кирсанове, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
Ночью 1 сентября в одном из домов Кирсанова нашли тело 43-летней женщины. По подозрению в убийстве правоохранители задержали 41-летнего мужчину, с которым потерпевшая сожительствовала на протяжении 13 лет.
По версии следствия, гражданские супруги выпивали вместе и поссорились из-за пустяка. Мужчина схватил нож и ударил в грудь сожительницу.
После этого он сразу сообщил соседям о случившемся. От полученного ранения женщина сразу же умерла. До суда злоумышленник будет находиться под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
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