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Мужчина задержан в Москве по подозрению в сексуальном насилии над 17-летней девушкой-курьером из Oriflame
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Мужчина задержан в Москве по подозрению в сексуальном насилии над 17-летней девушкой-курьером из Oriflame 

Агентство «Москва» + ещё 2 1 час назад
Фото: Москва24
Сотрудники полиции задержали москвича по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки у себя дома в ТиНАО, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Накануне вечером в полицию поступило сообщение от 18-летнего жителя Москвы, сообщившего, что сексуальное насилие совершено в отношении его 17-летней девушки, работающей курьером в Oriflame. В настоящее время задержан 41-летний уроженец Армении, зарегистрированный в Москве. Проводится проверка», — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, курьер привезла косметику к подозреваемому домой по адресу: пос. Коммунарка, ул. Потаповская Роща, д. 2, корп. 2. В квартире мужчина склонил ее к оральному сексу, после чего на улице попытался вызвать ей такси, но его задержали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.
Информация о произошедшем передана в Следственный комитет и прокуратуру.
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