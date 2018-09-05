Мужчина задержан в Москве по подозрению в сексуальном насилии над 17-летней девушкой-курьером из Oriflame

Сотрудники полиции задержали москвича по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки у себя дома в ТиНАО, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

«Накануне вечером в полицию поступило сообщение от 18-летнего жителя Москвы , сообщившего, что сексуальное насилие совершено в отношении его 17-летней девушки, работающей курьером в Oriflame. В настоящее время задержан 41-летний уроженец Армении, зарегистрированный в Москве. Проводится проверка», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, курьер привезла косметику к подозреваемому домой по адресу: пос. Коммунарка, ул. Потаповская Роща, д. 2, корп. 2. В квартире мужчина склонил ее к оральному сексу, после чего на улице попытался вызвать ей такси, но его задержали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.