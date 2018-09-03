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Источник: подозреваемый в убийстве полицейского в Москве не был судим
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В Европе отреагировали на убийство Захарченко

Источник: подозреваемый в убийстве полицейского в Москве не был судим 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве полицейского в московском метро, раньше проживал в Оренбурге и не был судим, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Преступление произошло в ночь на понедельник около полуночи на станции метро «Курская». Мужчина выстрелил в сотрудника полиции, который от полученных травм скончался. СК возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника полиции». Подозреваемый задержан, его допрашивают. Следователи выясняют мотивы преступления.
"Подозреваемый в убийстве полицейского — житель города Оренбург. В поле зрения правоохранителей не попадал, у него нет судимости", — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его данным, в Оренбурге у него нет семьи.
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