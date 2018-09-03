Источник: подозреваемый в убийстве полицейского в Москве не был судим

Преступление произошло в ночь на понедельник около полуночи на станции метро «Курская». Мужчина выстрелил в сотрудника полиции, который от полученных травм скончался. СК возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника полиции». Подозреваемый задержан, его допрашивают. Следователи выясняют мотивы преступления.

"Подозреваемый в убийстве полицейского — житель города Оренбург. В поле зрения правоохранителей не попадал, у него нет судимости", — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его данным, в Оренбурге у него нет семьи.