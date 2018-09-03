Мужчину на юге Москвы задержали «по горячим следам» за демонстрацию гениталий двум девочкам

Днем 2 сентября в полицию обратился мужчина, который сообщил, что возле дома на ул. Кошкина, неизвестный мужчина демонстрировал половые органы двум его несовершеннолетним дочерям 10 и 14 лет.

«В течение 10 минут на месте происшествия сотрудники МВД задержали 35-летнего приезжего из Саратовской области, которого полностью изобличили в содеянном», — сказал собеседник агентства.

Мужчину доставили в полицию для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.