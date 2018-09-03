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Мужчину на юге Москвы задержали «по горячим следам» за демонстрацию гениталий двум девочкам
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Мужчину на юге Москвы задержали «по горячим следам» за демонстрацию гениталий двум девочкам 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
Столичные полицейские в районе Москворечье-Сабурово задержали эксгибициониста, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Днем 2 сентября в полицию обратился мужчина, который сообщил, что возле дома на ул. Кошкина, неизвестный мужчина демонстрировал половые органы двум его несовершеннолетним дочерям 10 и 14 лет.
«В течение 10 минут на месте происшествия сотрудники МВД задержали 35-летнего приезжего из Саратовской области, которого полностью изобличили в содеянном», — сказал собеседник агентства.
Мужчину доставили в полицию для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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