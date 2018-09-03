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Лекция о драматургии состоится в доме-музее Михаила Щепкина
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Лекция о драматургии состоится в доме-музее Михаила Щепкина 

Управа района Мещанский города Москвы + ещё 1 38 минут назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
В Доме-музее Михаила Щепкина 8 сентября состоится лекция о теории драмы и театра.
На сайте культурного учреждения сообщили, что гостям расскажут о таких понятиях как «герой» и «событие» в современном и классическом сценическом искусстве.
С посетителями лекциями побеседует театровед Павел Руднев.
Он поделится с гостями различными трактовками сценических терминов для зрителя и критика.
Желающих присоединиться к познавательному мероприятию ждут в 19:00 по адресу: улица Щепкина, дом 47. Вход на лекцию платный.
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