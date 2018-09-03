Лекция о драматургии состоится в доме-музее Михаила Щепкина

В Доме-музее Михаила Щепкина 8 сентября состоится лекция о теории драмы и театра.

На сайте культурного учреждения сообщили, что гостям расскажут о таких понятиях как «герой» и «событие» в современном и классическом сценическом искусстве.

С посетителями лекциями побеседует театровед Павел Руднев

Он поделится с гостями различными трактовками сценических терминов для зрителя и критика.

Желающих присоединиться к познавательному мероприятию ждут в 19:00 по адресу: улица Щепкина, дом 47. Вход на лекцию платный.