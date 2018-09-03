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В квартире в Москве обнаружили тело девушки
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В квартире в Москве обнаружили тело девушки 

РИАМО 1 час назад
В столичном районе Орехово-Борисово Северное вечером 2 сентября в квартире одного из жилых домов обнаружили тело девушки, сообщил РИАМО источник в правоохранительных органах.
В 22:01 2 сентября в службу «02» поступило сообщение об обнаружении трупа в квартире по адресу: улица Домодедовская.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу обнаружен труп женщины 1991 года рождения, неработавшей, с колото-резаными ранами. Давность смерти около суток», — сказал собеседник агентства.
По данному факту следователи проводят проверку.
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