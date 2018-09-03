В квартире в Москве обнаружили тело девушки

В столичном районе Орехово-Борисово Северное вечером 2 сентября в квартире одного из жилых домов обнаружили тело девушки, сообщил РИАМО источник в правоохранительных органах

В 22:01 2 сентября в службу «02» поступило сообщение об обнаружении трупа в квартире по адресу: улица Домодедовская.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу обнаружен труп женщины 1991 года рождения, неработавшей, с колото-резаными ранами. Давность смерти около суток», — сказал собеседник агентства.

По данному факту следователи проводят проверку.

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