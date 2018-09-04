Ещё
Уголовное дело возбудили по факту обнаружения тела женщины с колото-резаными ранениями на юге Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уголовное дело возбудили по факту обнаружения тела женщины с колото-резаными ранениями на юге Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 1 27 минут назад
В столичном районе Орехово-Борисово Северное нашли труп женщины с признаками насильственной смерти, следователи возбудили уголовное дело. Об этом Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«По факту обнаружения тела женщины с колото-резаными ранениями шеи, груди, спины, резаной раной левой кисти по адресу: ул. Домодедовская, д. 6, корп. 2 возбуждено уголовное дело по ст. «Убийство», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве подтвердили факт обнаружения трупа по указанному адресу.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что вечером 2 сентября в службу «02» поступила информация о происшествии в квартире на ул. Домодедовская. В квартире было обнаружено тело 27-летней безработной с ножевыми ранениями. Гражданка была мертва около суток.
Агентство «Москва»: последние новости
Движение электрички Бекасово-Сортировочное-Кубинка-2 на Большом кольце МЖД отменено по техпричинам Поезда «Иволга» для МЦД оборудуют автоматической системой подсчета пассажиров Аспиранты получили льготы на проезд в общественном транспорте столицы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония возмущена действиями РФ286
«Катастрофическая ситуация»333
Застреливший полицейского сделал неожиданное заявление484
Конструктор «Ангары» поддел Маска132
Киев: в Крыму задержано украинское судно63
Видео
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
00:33
Умерла Лидия Постникова
Общество
02:56
ЕС впервые отреагировал на убийство Захарченко
В мире
01:01
Появились детали нападения на российского журналиста
Происшествия Другое
02:56
ОБСЕ проигнорировала убийство Захарченко
Украина В мире
00:27
В Москве введен план «Перехват» после крупного ограбления
Происшествия
00:49
Сын поблагодарил Кобзона за аншлаг на похоронах
Шоу-бизнес
01:33
В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности
Погода Новости Москвы
04:08
ФСБ призналась в работе в Донбассе
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение