Уголовное дело возбудили по факту обнаружения тела женщины с колото-резаными ранениями на юге Москвы

«По факту обнаружения тела женщины с колото-резаными ранениями шеи, груди, спины, резаной раной левой кисти по адресу: ул. Домодедовская, д. 6, корп. 2 возбуждено уголовное дело по ст. «Убийство», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве подтвердили факт обнаружения трупа по указанному адресу.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что вечером 2 сентября в службу «02» поступила информация о происшествии в квартире на ул. Домодедовская. В квартире было обнаружено тело 27-летней безработной с ножевыми ранениями. Гражданка была мертва около суток.