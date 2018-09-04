Уголовное дело возбудили по факту обнаружения тела женщины с колото-резаными ранениями на юге Москвы 

В столичном районе Орехово-Борисово Северное нашли труп женщины с признаками насильственной смерти, следователи возбудили уголовное дело. Об этом Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«По факту обнаружения тела женщины с колото-резаными ранениями шеи, груди, спины, резаной раной левой кисти по адресу: ул. Домодедовская, д. 6, корп. 2 возбуждено уголовное дело по ст. «Убийство», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве подтвердили факт обнаружения трупа по указанному адресу.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что вечером 2 сентября в службу «02» поступила информация о происшествии в квартире на ул. Домодедовская. В квартире было обнаружено тело 27-летней безработной с ножевыми ранениями. Гражданка была мертва около суток.