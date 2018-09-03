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СК будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в убийстве знакомого в Отрадном
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СК будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в убийстве знакомого в Отрадном 

Агентство «Москва» 1 час назад
Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в убийстве жителя столицы, совершенном в феврале 2018 г. на северо-востоке Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по Москве Юлия Иванова.
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве продолжается расследование уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», — рассказала Ю. Иванова.
В квартире жилого дома на Северном бульваре 19 февраля было обнаружено тело мужчины 1984 г. рождения. При осмотре трупа на теле были обнаружены пять ножевых ранений. В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий следователи и сотрудники уголовного розыска задержали мужчину 1991 г. рождения. В ходе допроса он признал вину и заявил, что последнее время проживал в квартире потерпевшего. В ходе ссоры он нанес своему знакомому удары ножом, после чего скрылся.
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