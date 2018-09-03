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Убийца полицейского в московском метро рассказал о преступлении уборщице
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Убийца полицейского в московском метро рассказал о преступлении уборщице 

Свободная пресса 1 час назад
Следственный комитет опубликовал записи с камер видеонаблюдения, из которых следует, что предполагаемый убийца полицейского на станции «Курская» рассказал о преступлении уборщице, после чего уехал с места ЧП на поезде. В свою очередь сотрудница подземки, увидев тело правоохранителя, побежала звать на помощь.
Инцидент произошел поздно вечером 2 сентября. По данным следствия, в подсобном помещении на станции метро «Курская» было обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением в области головы. Установлено, что ранее погибший правоохранитель остановил мужчину для проверки документов. Для розыска подозреваемого был объявлен план «Сирена».
Позже предполагаемый убийца был задержан, он проверяется на причастность к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника полиции».
Как отмечает НСН, погибший страж порядка хотел уволиться, так как ему не очень нравился график работы и позднее возвращение домой.
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