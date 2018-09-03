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Неожиданный поворот в деле об убийстве полицейского в московском метро
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Неожиданный поворот в деле об убийстве полицейского в московском метро 

Дни.ру + ещё 1 37 минут назад
Подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро категорически отрицает свою вину. Он утверждает, что стоял около двери, когда за ней раздались выстрелы.
Мужчина рассказал, что сотрудники правоохранительных органов остановили его, потому что тот был пьян, передает НСН. По словам задержанного, полицейский не стал надевать на него наручники после задержания. Напомним, тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением в голову было найдено в воскресенье около полуночи в подсобном помещении на станции метро «Курская».
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