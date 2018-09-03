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Установлена личность подозреваемого в убийстве полицейского в метро
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Установлена личность подозреваемого в убийстве полицейского в метро 

Авторадио + ещё 5 16 минут назад
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Это 43-летний Нурлан Муратов из Оренбурга. В Москве мужчина работал на кондитерской фабрике. Мотивы убийства до сих пор неизвестны. Все произошло в первом часу ночи. Полицейский остановил мужчину, чтобы проверить документы. Тот попросился в туалет. Когда страж порядка пошёл проверить, почему мужчина так долго не выходит, злоумышленник напал на него, отобрал табельное оружие и 2 раза выстрелил в голову. Тело правоохранителя в служебном туалете обнаружила уборщица. Именно она услышала хлопок и увидела убегающего мужчину, который запрыгнул в поезд. Дома у 23-го полицейского остались жена и маленький сын.
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