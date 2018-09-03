На берегу пруда в Балашове местный житель зарезал мужчину и девушку

Следственный отдел по городу Балашов возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 105 Уголовного кодекса (Убийство двух лиц). Произошло это по факту обнаружения на берегу пруда Почтовый тел 31-летнего мужчины и 22-летней девушки с колото-резаными ранениями груди. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

По данным следователей, 1 сентября 2018 года 58-летний житель Балашова с приятелем на берегу пруда распивал спиртные напитки. К ним подошли ранее незнакомые парень с девушкой, которые присоединились к застолью. В ходе распития спиртного между 58-летним мужчиной и 31-летним местным жителем произошла ссора. После чего 58-летний мужчина отправился домой. Он взял нож и вернулся к месту застолья. Там подозреваемый напал на обидчика и девушку, нанеся им множественные удары ножом в область груди. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте, а нападавший скрылся с места совершения преступления, при этом выкинув орудие преступления в водоем.

"В ходе грамотно спланированных и проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями территориального совместно с полицейскими в кратчайшие сроки была установлена личность лица, совершившего преступление, и его местонахождение", — рассказали в ведомстве.

Злоумышленнику предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.