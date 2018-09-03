Жителя Воскресенского района арестовали по подозрению в убийстве знакомого

Как рассказала собеседница агентства, 2 сентября около одного из магазинов в Воскресенском районе обнаружили тело 29-летнего местного жителя с колото-резаной раной грудной клетки. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве.

«В ходе грамотно организованных следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с Росгвардией по Московской области удалось установить и задержать подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 34-летний местный житель», — сказала О. Врадий.

На допросе задержанный пояснил, что напал на потерпевшего во время совместного распития спиртного в ходе которого произошел конфликт. Фигуранта заключили под стражу, расследование продолжается.