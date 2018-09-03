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Жителя Воскресенского района арестовали по подозрению в убийстве знакомого
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Жителя Воскресенского района арестовали по подозрению в убийстве знакомого 

Агентство «Москва» 41 минуту назад
Задержан и арестован подозреваемый в убийстве мужчины в Воскресенском районе, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
Как рассказала собеседница агентства, 2 сентября около одного из магазинов в Воскресенском районе обнаружили тело 29-летнего местного жителя с колото-резаной раной грудной клетки. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве.
«В ходе грамотно организованных следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с Росгвардией по Московской области удалось установить и задержать подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 34-летний местный житель», — сказала О. Врадий.
На допросе задержанный пояснил, что напал на потерпевшего во время совместного распития спиртного в ходе которого произошел конфликт. Фигуранта заключили под стражу, расследование продолжается.
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