Социальные гарантии. Как будет проходить пенсионная реформа на Урале

Власти Среднего Урала готовят пакет поправок в региональное законодательство. Новеллы предполагают реализацию президентских корректировок изменяющейся пенсионной системы, в том числе сохранение местных льгот.

Глава государства Владимир Путин внёс серьезную корректировку, смягчив излишне жесткие изменения российской пенсионной системы. Около 10 президентских поправок призваны существенно ослабить реформенную нагрузку на общество. Главные из них касаются срока выхода на пенсию для женщин, многодетных матерей, сохранения социальных льгот, расширения рамок предпенсионного возраста (до пяти лет вместо двух), а также санкций в отношении нечистоплотных работодателей.

Одним из первых предложения президента прокомментировал глава региона. «Принципиально важно на переходный период сохранить все действующие региональные льготы, — сказал губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев . — Всё, что касается проезда в общественном транспорте, ЖКХ, капитального ремонта, приобретения лекарств. Я уже дал поручение подготовить проект областного закона, который внесу в Законодательное собрание Свердловской области».

«Очень правильно, что президент предложил скорректировать возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет, — считает председатель областного парламента Людмила Бабушкина . — В 63 года — это очень много». Она также согласна, что необходимо ввести уголовную ответственность для работодателей, которые будут препятствовать трудоустройству или увольнять людей предпенсионного возраста. При этом, принимая их на работу, они смогут рассчитывать на стимулирующие выплаты.

По словам Бабушкиной, деньги пойдут из федерального бюджета. Даже если человек сам примет решение уволиться и не сможет быстро найти работу, он будет социально защищён. В течение года центр занятости будет выплачивать ему пособие. Сегодня оно составляет 4 900 рублей, но будет увеличено до 11 280 рублей.

Председатель комитета по аграрной политике Законодательного собрания Свердловской области Сергей Никонов заметил, что Путин коснулся важных для Урала факторов: «Наш комитет выступал с предложением о дополнительных пенсионных льготах для жителей села, и эти идеи были услышаны. Так же как и сохранение льгот для шахтёров, работников горячих цехов и химических производств».

«Полагаю, что поправки президента основаны на предложениях, которые были внесены регионами, в том числе и жителями Среднего Урала, — считает зампредседателя областной Общественной палаты Александр Косинцев . — Да, Путин мог бы ещё десять лет ничего не менять, но следующий президент, кем бы он ни был, был бы вынужден проводить ещё более болезненные изменения».

По данным Свердловскстата, сегодня в области живёт 1,35 млн пенсионеров. Почти 400 тысяч из них получают различные региональные льготы.