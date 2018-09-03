Окровавленный мужчина самостоятельно дошел до больницы в Волхове, но врачи не спасли ему жизнь

Раненный ножом мужчина сам дошел до больницы в Волхове , но медики не смогли сохранить ему жизнь. Местная полиция выясняет обстоятельства убийства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома

Окровавленный мужчина пришел в больницу Волхова ночью 2 сентября. Медики диагностировали у него тяжелую травму живота и сильную потерю крови. Оказалось, что 39-летний пострадавший пешком добрался до больницы.

Несмотря на попытки врачей спасти жизнь мужчины, он скончался на операционном столе через три часа после поступления в больницу. Сотрудники уголовного розыска волховской полиции устанавливают обстоятельства убийства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.