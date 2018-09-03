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В океане обнаружили следы неизвестного животного
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В океане обнаружили следы неизвестного животного 

13 Новостей.ru 6 часов назад
Фото: 13 Новостей.ru
В последнее время в интернете появляется всё больше странных животных, ранее не известных науке. Недавно в Тихом океане проводились исследования и были обнаружены странные следы на дне. Интересно, что биологи не могут сказать, к какому виду можно отнести обитателя, который их оставил на морском дне. Данные следы были найдены на морском дне между Мексикой и Гавайями. Глубина погружения составила более 3,5 километров и по этой причине зону обследовал специальный робот, способный погружаться на такую глубину. Интересно, что длина следов достигает почти 2, 5 метра и специалисты считают, что неизвестное существо ходит по одному маршруту. На подобной глубине живёт очень мало видов и сложно представить, что за монстр способен выдерживать такое давление.
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