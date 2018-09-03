Ещё
Корейцы отправятся на поиски скрытых камер в туалетах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Корейцы отправятся на поиски скрытых камер в туалетах 

Lenta.ru + ещё 3 51 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Правительство Сеула обяжет уборщиков каждый день проверять общественные туалеты на наличие скрытых камер. Как пишет BBC News, в Южной Корее это стало серьезной проблемой — только в этом году в стране зарегистрировали более шести тысяч случаев нелегальной записи видео в уборных.
До этого проверка проводилась в общественных туалетах только раз в месяц. Тех, кто оставляет камеры, сложно поймать — зачастую они приходят спустя 15 минут и забирают их.
«Порно со шпионской камеры» тайком снимают в туалетах, раздевалках и примерочных и, как правило, загружают в интернет. 80 процентов жертв — женщины.
Государством были назначены 50 специальных служащих, обязанностью которых было искать скрытые камеры. Однако, как пишет BBC News, за два года их работа не привела к заметным успехам.
В этом году десятки тысяч кореянок выходили протестовать против охватившей страну «эпидемии» скрытых камер. Главным лозунгом протестов стал «Моя жизнь — не твое порно» (My life is not your porn). По словам активисток, корейские женщины живут в постоянном страхе быть сфотографированными или снятыми на видео против собственного желания. Мужчины, которые устанавливают камеры, делятся материалами друг с другом в закрытых чатах и на специальных сайтах.
Благодаря использованию преступниками современных технологий, полиции редко удается вычислить и поймать злоумышленников.
Эффективность борьбы с вуайеристами страдает и из-за законов — чаще всего вину извращенца доказать не удается. Из 5,4 тысячи задержанных в этом году за преступления, связанные со скрытыми камерами, всего два процента оказались за решеткой.
Последние новости
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле Дочки Порошенко не смогли поступить в институт Выявлен новый признак скорой смерти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын поблагодарил Кобзона за аншлаг на похоронах69
Застреливший полицейского сделал неожиданное заявление285
В Москве введен план «Перехват» после крупного ограбления61
В Европе отреагировали на убийство Захарченко
ФСБ призналась в работе в Донбассе457
Видео
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
00:33
Умерла Лидия Постникова
Общество
02:56
ОБСЕ проигнорировала убийство Захарченко
Украина В мире
00:27
В Москве введен план «Перехват» после крупного ограбления
Происшествия
00:49
Сын поблагодарил Кобзона за аншлаг на похоронах
Шоу-бизнес
01:33
В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности
Погода Новости Москвы
04:08
ФСБ призналась в работе в Донбассе
Армия
02:49
Застреливший полицейского объяснил свой поступок
Происшествия
00:58
Порошенко захотел изгнать Черноморский флот из Крыма
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение