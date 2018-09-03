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Следователи взяли на особый контроль дело об убийстве девочки отчимом в Перми
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Следователи взяли на особый контроль дело об убийстве девочки отчимом в Перми 

RT на русском + ещё 10 1 час назад
Фото: 59.ru
Уголовное дело об убийстве шестилетней девочки отчимом в Перми передали в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СК России, сообщает «Реальное время».
В ведомстве заявили, что 31 августа в квартире одного из домов Кировского района было найдено тело ребёнка с признаками насильственной смерти.
Подозреваемый задержан. Это 33-летний отчим. По версии следствия, он избил девочку, когда мать находилась на работе.
На место происшествия приезжал и.о. руководителя регионального следственного управления СК Алексей Сердюков, взявший дело под особый контроль.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Отчим заключён под стражу. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство малолетнего с особой жестокостью».
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале завели дело на многодетную мать, чей ребёнок спал на полке шкафа.
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