Подозреваемого в убийстве шестилетней девочки в Перми арестовали

Перми взяли под стражу 33-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве шестилетней дочки своей сожительницы. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство малолетнего с особой жестокостью».

«По данным следствия, днем 31 августа 2018 года в своей квартире на почве личной неприязни мужчина избил свою падчерицу, причинив несовместимые с жизнью травмы, от которых девочка скончалась на месте. Мать ребенка в это время находилась на работе. Дома, кроме мужчины и погибшей девочки, находилась её девятилетняя сестра», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

На место преступления выехал лично исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Следственного комитета Алексей Сердюков. По его указанию возбудили ещё одно уголовное дело по статье «халатность, повлекшая смерть человека» для детального выяснения роли в произошедшем органов системы профилактики.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти погибшей девочки и установления наличия телесных повреждений у её сестры.