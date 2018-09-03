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Росгвардия задержала в Казани мужчину, угрожавшего убить незнакомца
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Росгвардия задержала в Казани мужчину, угрожавшего убить незнакомца 

Казанский репортер 37 минут назад
Фото: Казанский репортер
Сотрудники Росгвардии задержали в Казани мужчину, угрожавшего ножом незнакомцу. Как отмечено в сообщении пресс-службы ведомства, в районе полуночи конфликт у одного из магазинов на проспекте Победы произошел между 20-летним и 37-летним мужчинами. 37-летний участник конфликта рассказал росгвардейцам, что его оппонент сначала ругался, затем, достав нож, стал угрожать убийством. После скрылся с места происшествия на автомобиле. Пострадавший запомнил номера обидчика и обратился в правоохранительные органы. Вскоре «Лада» предполагаемого преступника была остановлена. После задержания угрожавшего убийством передали сотрудникам полиции. По факту возбуждено уголовное дело.
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