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В Таиланде и Малайзии выросло число китайских туристов
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В Таиланде и Малайзии выросло число китайских туристов 

Национальный Туристический Союз + ещё 1 3 сентября 2018
Фото: Национальный Туристический Союз
Колоссальный рост числа путешественников из Китая в последнее десятилетие принес хорошие новости для экономик государств Юго-Восточной Азии. Традиционно туристический сектор этих стран был ориентирован и зависел от гостей из западных стран, но стремительный рост количества китайский туристов изменил положение вещей. Хотя порой интенсивность туропотока приобретает слишком большие масштабы и начинает угрожать местной природе — интерес китайцев к путешествиям является в целом положительной тенденцией.
В Юго-Восточной Азии первое место по числу иностранных, в том числе и китайских туристов занимает Таиланд. Соседние страны, оценив прибыльность привлечения путешественников из Поднебесной, стремятся стать более привлекательными туристическими направлениями. Особенно в этом преуспела Малайзия. Китай стал важным рынком для туристической индустрии Малайзии. В 2017 году страна привлекла 2,28 млн китайских туристов, что делает Китай третьим по значимости источником туристов.
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