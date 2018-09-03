В Таиланде и Малайзии выросло число китайских туристов

Колоссальный рост числа путешественников из Китая в последнее десятилетие принес хорошие новости для экономик государств Юго-Восточной Азии. Традиционно туристический сектор этих стран был ориентирован и зависел от гостей из западных стран, но стремительный рост количества китайский туристов изменил положение вещей. Хотя порой интенсивность туропотока приобретает слишком большие масштабы и начинает угрожать местной природе — интерес китайцев к путешествиям является в целом положительной тенденцией.

В Юго-Восточной Азии первое место по числу иностранных, в том числе и китайских туристов занимает Таиланд. Соседние страны, оценив прибыльность привлечения путешественников из Поднебесной, стремятся стать более привлекательными туристическими направлениями. Особенно в этом преуспела Малайзия. Китай стал важным рынком для туристической индустрии Малайзии. В 2017 году страна привлекла 2,28 млн китайских туристов, что делает Китай третьим по значимости источником туристов.