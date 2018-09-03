20-летний костромич, который насмерть сбил девушку, предстанет перед судом

Костроме 20-летний студент КГУ, который насмерть сбил девушку на Советской улице, предстанет перед Свердловским районным судом. Следователи собрали доказательную базу.

Молодого человека могут отправить на принудительные работы или даже приговоритб к реальному сроку — до пяти лет.

Напомним, что трагедия произошла в ночь с 14 на 15 июля. Юноша, находясь за рулем автомобиля BMW X5 3.0 D, двигался со скоростью 92 километра в час при разрешенных 60. Возле дома №11 он сбил 20-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу вместе с подругами. Она скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Всего за два года водительского стажа молодой человек уже 14 раз привлекался к административной ответственности. 27 июняему выдали предписание, согласно которому водитель должен был снять тонировку с машины. После ДТП установили, что светопропускание ветрового стекла его иномарки составляло всего 23 процента, то есть молодой человек на огромной скорости мог даже не увидеть пешехода.