Следствие будет просить об аресте подозреваемого в убийстве мужчины в Москве

«Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого в убийстве жителя столицы, совершенном в феврале на северо-востоке Москвы», — сказала Иванова.

Ранее 19 февраля 2018 года в квартире жилого дома по улице Северный бульвар в городе Москве обнаружили тело мужчины 1984 года рождения. При осмотре зафиксировали признаки насильственной смерти в виде пяти ножевых ранений.

Позже сотрудники уголовного розыска совместно со следователями задержали мужчину 1991 года рождения. В ходе допроса задержанный признал вину и сообщил, что последнее время проживал в квартире убитого. В ходе ссоры он нанес потерпевшему удары ножом, после чего скрылся.

Расследование уголовного дела по статье «Убийство» продолжается.