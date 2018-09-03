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Следствие будет просить об аресте подозреваемого в убийстве мужчины в Москве
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Следствие будет просить об аресте подозреваемого в убийстве мужчины в Москве 

РИАМО + ещё 3 1 час назад
Фото: РИАМО
Следователи Москвы выступят с прошением об аресте подозреваемого в убийстве жителя столицы на северо-востоке Москвы в феврале, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.
«Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого в убийстве жителя столицы, совершенном в феврале на северо-востоке Москвы», — сказала Иванова.
Ранее 19 февраля 2018 года в квартире жилого дома по улице Северный бульвар в городе Москве обнаружили тело мужчины 1984 года рождения. При осмотре зафиксировали признаки насильственной смерти в виде пяти ножевых ранений.
Позже сотрудники уголовного розыска совместно со следователями задержали мужчину 1991 года рождения. В ходе допроса задержанный признал вину и сообщил, что последнее время проживал в квартире убитого. В ходе ссоры он нанес потерпевшему удары ножом, после чего скрылся.
Расследование уголовного дела по статье «Убийство» продолжается.
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