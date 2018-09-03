СК проверит причастность задержанного мужчины к убийству полицейского на «Курской»

Следователи задержали подозреваемого в убийстве полицейского на станции метро «Курская». Сейчас устанавливается его причастность к преступлению. Об этом сообщила пресс-служба московского СУ СК.

По данным следствия, около полуночи с воскресенья на понедельник неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия полицейскому в голову. Нападение произошло во время проверки документов.

От полученных ранений полицейский скончался. Его тело нашли позднее в подсобном помещении на станции метро «Курская».

Погибшему было 23 года.