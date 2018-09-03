СК проверит причастность задержанного мужчины к убийству полицейского на «Курской» 

Следователи задержали подозреваемого в убийстве полицейского на станции метро «Курская». Сейчас устанавливается его причастность к преступлению. Об этом сообщила пресс-служба московского СУ СК.
По данным следствия, около полуночи с воскресенья на понедельник неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия полицейскому в голову. Нападение произошло во время проверки документов.
От полученных ранений полицейский скончался. Его тело нашли позднее в подсобном помещении на станции метро «Курская».
Погибшему было 23 года.
Следователи возбудили уголовное дело. По подозрению в убийстве сотрудника правоохранительных органов задержан подозреваемый. Сейчас устанавливается его причастность к преступлению.