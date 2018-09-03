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Столичные следователи изучают записи камер видеонаблюдения для раскрытия убийства полицейского
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Столичные следователи изучают записи камер видеонаблюдения для раскрытия убийства полицейского 

Вечерняя Москва + ещё 1 41 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Сотрудники правоохранительных органов также допрашивают свидетелей произошедшего.
Московские следователи допрашивают подозреваемого в убийстве полицейского, которое произошло на станции метро «Курская».
— Следователи СКР допрашивают подозреваемого в убийстве сотрудника полиции в Московском метрополитене, а также свидетелей по уголовному делу, — сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР) в мессенджере «ТамТам».
Уточняется, что следователи изучают записи камер видеонаблюдения.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Нападение на сотрудника полиции произошло ночью 3 сентября на станции метро «Курская». В результате происшествия сотрудник правопорядка погиб. Для поимки преступника в городе был объявлен план «Сирена». Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) обнародовали приметы предполагаемого убийцы.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Уточняется, что убитый работал последний день перед увольнением (по теме…). Утром 3 сентября стало известно, что подозреваемый задержан (подробнее…).
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