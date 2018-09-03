Московские следователи выясняют причастность задержанного к убийству полицейского

Нападение на сотрудника полиции произошло ночью 3 сентября на станции метро «Курская».

Столичные следователи проверяют задержанного мужчину на его причастность к убийству полицейского на станции метро «Курская».

— Уголовное дело расследуется по статье «Посягательство на жизнь сотрудника полиции». В настоящее время задержанный гражданин проверяется на причастность к совершению указанного преступления, — сообщила пресс-служба Следственного комитета с мессенджере «ТамТам».

Уточняется, что с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Нападение на сотрудника полиции произошло ночью 3 сентября на станции метро «Курская». В результате происшествия сотрудник правопорядка погиб. Для поимки преступника в городе был объявлен план «Сирена». Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) обнародовали приметы предполагаемого убийцы.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Уточняется, что убитый работал последний день перед увольнением (по теме…). Утром 3 сентября стало известно, что подозреваемый задержан (подробнее…).