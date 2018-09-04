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В Иркутск на экспертизу направили тела пилотов, погибших при крушении Ми-8
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В Иркутск на экспертизу направили тела пилотов, погибших при крушении Ми-8 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
ИРКУТСК, 4 сен — РИА Новости. Тела погибших пилотов разбившегося в Иркутской области вертолета направлены на судебно-медицинскую экспертизу в Иркутск, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
Вертолет Ми-8 иркутской авиакомпании «Ангара» в воскресенье вылетел из города Усть-Кута на геологоразведочные работы, но в установленное время экипаж на связь не вышел. В ходе поисковой операции Ми-8 нашли разрушенным в 290 километрах от города Усть-Кута. Три члена экипажа погибли. МАК сообщил о создании комиссии по расследованию инцидента.
"Следствием проведен осмотр места крушения вертолета, изучаются летные документы, проводятся допросы свидетелей. Тела погибших трех членов экипажа направлены в областной центр для производства судебно-медицинской экспертизы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств авиакатастрофы.
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