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В Вязниках мужчина из ревности задушил молодую мать пятерых детей
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В Вязниках мужчина из ревности задушил молодую мать пятерых детей 

АиФ Владимир + ещё 1 30 минут назад
Фото: АиФ Владимир
В Вязниках знакомый мужчина из ревности задушил 26-летнюю мать пятерых детей, сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Молодые люди недавно познакомились. Они постоянно общались в социальных сетях. Дважды мужчина и девушка встретились. После молодая мать решила не продолжать знакомство и сообщила об этом своему брату.
31 августа молодой человек снова приехал в Вязники, все-таки надеясь связать свою жизнь с девушкой. Вечером она уложила спать детей и ушла к себе. Утром 1 сентября брат девушки сделал кофе и зашел в комнату, где обнаружил тело родственницы.
Полицейские отправились на поиски подозреваемого. Оказалось, что злоумышленник ударил себя ножом. После он скончался в больнице.
Малышей под опеку забрали отец и бабушка из Нижнего Новгорода.
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