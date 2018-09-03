Убил мать пятерых детей и покончил с собой

Фото с ресурса avto-nomer.ru Страшная трагедия произошла в ночь на первое сентября в микрорайоне Нововязники: молодой мужчина в пылу ревности задушил свою гражданскую жену. Женщине было всего 26 лет. Ее бездыханное тело утром в субботу в ее собственной квартире обнаружил родной брат убитой.

Первым об этой трагедии сообщил портал Ярополч.ру. Полиция по горячим следам стала искать преступника. Мужчину нашли на следующий день в одном из заброшенных домов в глухой (всего 17 домов) деревне Федурники Вязниковского района. Он был уже мертв. По предварительной информации — осознав, что натворил, мужчина покончил жизнь самоубийством.

По данным группы «Плохие новости» социальной сети ВКонтакте, убитая познакомилась с убийцей всего пару месяцев назад и пригласила его к себе жить.

О погибшей земляки отзываются очень тепло. В комментарии к теме убийства в группе «Подслушано Вязники» очень много соболезнований родным. Девушку вспоминают, как светлого человека, всегда готового прийти на помощь к людям.

У женщины осталось пятеро малолетних детей, старшему из которых 9 лет, младшему — 8 месяцев. В настоящее время дети находятся с бабушкой и родным отцом.