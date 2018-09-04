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Под Владимиром озабоченный поиском жены друг из соцсетей убил многодетную мать
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Под Владимиром озабоченный поиском жены друг из соцсетей убил многодетную мать 

Вести.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Следователи Владимирской области устанавливают обстоятельства убийства матери пятерых детей и последовавшего самоубийства 28-летнего подозреваемого, с которым жертва познакомилась в соцсетях.
Трагедия произошла в городе Вязники, где 26-летняя женщина проживала с братом и своими детьми. Четверо из них — погодки от двух до пяти лет, а младшей девочке всего 10 месяцев.
После развода с мужем в стремлении устроить личную жизнь женщина некоторое время назад разместила объявление на одном из сайтов знакомств.
На него откликнулся 28-летний мужчина, с ним завязалась переписка, дважды они встречались лично.
Однако затем женщина решила это знакомство не продолжать, о чем сообщила своему брату. Знакомый из соцсетей, однако, рассчитывал, что многодетная мать свяжет с ним свою судьбу, а он станет воспитывать ее детей.
31 августа мужчина прибыл в Вязники и пробыл на квартире у жертвы целый день. Вечером женщина уложила троих детей спать в одной комнате с их дядей, а в другой комнате находилась вместе с двумя младшими детьми и новым знакомым.
Утром 1 сентября брат женщины сварил кофе и пошел в ее комнату, чтобы пригласить на завтрак. Там он обнаружил тело сестры без признаков жизни.
Как сообщает управление СК РФ по Владимирской области, причиной смерти, по предварительным данным, явилась асфиксия.
Разыскивая подозреваемого в совершении преступления, следствие установило, что на следующий день, 2 сентября, он предпринял попытку самоубийства и вскоре скончался в местной больнице.
В настоящее время правоохранители принимают меры по обеспечению прав и безопасности пятерых детей. Как сообщает РИА Новости, пока они находятся под временной опекой бабушки и отца, прибывшего в Вязники из Нижнего Новгорода.
Местные СМИ пишут, что навязчивым ухажером оказался Дмитрий Стрельцов — деревенский парень из Кировской области. По сведениям Life, у него давно не складывались отношения с женщинами, он пугал окружающих вспышками агрессии и угрожал зарезаться на глазах у возлюбленной.
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