Под Владимиром озабоченный поиском жены друг из соцсетей убил многодетную мать

Следователи Владимирской области устанавливают обстоятельства убийства матери пятерых детей и последовавшего самоубийства 28-летнего подозреваемого, с которым жертва познакомилась в соцсетях.

Трагедия произошла в городе Вязники, где 26-летняя женщина проживала с братом и своими детьми. Четверо из них — погодки от двух до пяти лет, а младшей девочке всего 10 месяцев.

После развода с мужем в стремлении устроить личную жизнь женщина некоторое время назад разместила объявление на одном из сайтов знакомств.

На него откликнулся 28-летний мужчина, с ним завязалась переписка, дважды они встречались лично.

Однако затем женщина решила это знакомство не продолжать, о чем сообщила своему брату. Знакомый из соцсетей, однако, рассчитывал, что многодетная мать свяжет с ним свою судьбу, а он станет воспитывать ее детей.

31 августа мужчина прибыл в Вязники и пробыл на квартире у жертвы целый день. Вечером женщина уложила троих детей спать в одной комнате с их дядей, а в другой комнате находилась вместе с двумя младшими детьми и новым знакомым.

Утром 1 сентября брат женщины сварил кофе и пошел в ее комнату, чтобы пригласить на завтрак. Там он обнаружил тело сестры без признаков жизни.

Как сообщает управление СК РФ по Владимирской области, причиной смерти, по предварительным данным, явилась асфиксия.

Разыскивая подозреваемого в совершении преступления, следствие установило, что на следующий день, 2 сентября, он предпринял попытку самоубийства и вскоре скончался в местной больнице.

В настоящее время правоохранители принимают меры по обеспечению прав и безопасности пятерых детей. Как сообщает РИА Новости, пока они находятся под временной опекой бабушки и отца, прибывшего в Вязники из Нижнего Новгорода.