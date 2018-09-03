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ФСБ заявила о причастности украинских спецслужб к убийству Захарченко
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ФСБ заявила о причастности украинских спецслужб к убийству Захарченко 

Rambler News Service + ещё 72 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
ФСБ России считает, что украинские спецслужбы причастны к убийству лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом заявил «Интерфаксу» руководитель службы оперативной информации и международных связей ведомства Сергей Беседа.
«Причастность, конечно, украинских спецслужб к этому… мы думаем, что это определенно так», — заявил Беседа.
Представитель ФСБ отметил, что ведомство уже заявило о своей готовности помочь донецким коллегам в расследовании убийства Захарченко. По словам Беседы, специалисты ФСБ уже работают на территории самопровозглашенной республики.
31 августа Александр Захарченко был убит в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Власти самопровозглашенной республики назвали случившееся терактом. Захарченко похоронили на кладбище «Донецкое море» 2 сентября.
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