ФСБ заявила о причастности украинских спецслужб к убийству Захарченко 

ФСБ России считает, что украинские спецслужбы причастны к убийству лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом заявил «Интерфаксу» руководитель службы оперативной информации и международных связей ведомства Сергей Беседа.
«Причастность, конечно, украинских спецслужб к этому… мы думаем, что это определенно так», — заявил Беседа.
Представитель ФСБ отметил, что ведомство уже заявило о своей готовности помочь донецким коллегам в расследовании убийства Захарченко. По словам Беседы, специалисты ФСБ уже работают на территории самопровозглашенной республики.
31 августа Александр Захарченко был убит в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Власти самопровозглашенной республики назвали случившееся терактом. Захарченко похоронили на кладбище «Донецкое море» 2 сентября.