Экипаж судна «Палладий» обратился к транспортному прокурору Приморья

Моряки судна «Палладий», арестованного в южно-корейском Пусане , просят транспортного прокурора Приморского края защитить их права в суде.

Они направили заявления с просьбой о подаче иска о взыскании долга по зарплате и возложении на судовладельца обязанности их репатриировать, передает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Российского профсоюза моряков Николая Суханова.

"Палладий" был задержан за долги по зарплате в Пусане. Ночью 28 августа экипаж предпринял попытку уйти из порта без оформления необходимых документов.

К его задержанию был привлечен корабль береговой охраны и вертолет с десантом. Капитан, судовладелец, старший механик и матрос содержались в камере предварительного заключения, последнего позже освободили. Остальные моряки находятся на борту судна.

По словам Николая Суханова, ранее Дальневосточная транспортная прокуратура поручила Приморской транспортной прокуратуре проанализировать исполнение судовладельцем трудового законодательства.

Судно «Палладий» подключено к электропитанию, продуктов на борту не очень много, но проблем с питанием нет.