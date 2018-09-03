Ещё
Операторы нашли способ частично окупить «закон Яровой»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Операторы нашли способ частично окупить «закон Яровой» 

Lenta.ru + ещё 2 15 минут назад
Фото: Lenta.ru
Крупные операторы связи готовятся предоставить региональным услуги хранения данных для исполнения «закона Яровой». Предполагается, что это позволит окупить часть расходов на увеличение хранилищ, сообщает «Коммерсантъ».
По информации газеты, чтобы оценить спрос, компания «Мегафон» рассылает специальный опросник, в котором менее крупным операторам предлагается указать параметры сетей, в том числе число абонентов, входящий и исходящий трафик, пиковую нагрузку и прогноз по этим показателям на конец 2019 года.
О рассмотрении возможности предоставить услуги по хранению данных для «закона Яровой» рассказали также в МТС. Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский уже заявлял, что оператор будет хранить переговоры и трафик абонентов Tele2, где владеет 45%.
По словам гендиректора производителя решений для операторов связи «Норси-Транс» Сергея Овчинникова, услуга аутсорсинга возможна в двух видах: полном и частичном. Во втором случае малые операторы должны будут установить системы по съему и хранению голосового трафика, а хранение контента можно будет предоставить крупным операторам.
Отмечается, что региональные операторы при этом опасаются, что расценки на такие услуги окажутся завышенными. Также остается неясной технология реализации требований и параметры возможного аутсорсинга.
Антитеррористические поправки, известные как «закон Яровой», вступили в силу 1 июля. Сотовые операторы и интернет-провайдеры должны хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, аудио— и видеозаписи, а также иные сообщения пользователей в течение полугода, если это телефонные переговоры или смс, а интернет-сообщения — на протяжении 30 дней.
Последние новости
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле Дочки Порошенко не смогли поступить в институт Выявлен новый признак скорой смерти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Передун»: Порошенко высмеяли за «подарок» ВСУ100
Совратившую подростка Ардженто выкинули из шоу12
Найден пропавший российский вертолет Ми-88
В США оценили шансы Украины вернуть Крым88
В российских учениях увидели сигнал всему миру76
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
01:04
Пугачевой поставили страшный диагноз
Шоу-бизнес
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
00:38
Отменить запрет: Наташа Королева судится с Украиной
Шоу-бизнес Статьи
01:26
«Нужна была провокация»: как сбили «Боинг» над Сахалином
Происшествия Статьи
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение