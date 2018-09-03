В Забайкалье иностранец подозревается в изнасиловании девочки-подростка 

Шокирующий случай произошел в июне этого года в столице Забайкальского края. Шестнадцатилетняя девушка приехала погостить к сестре, которая сожительствовала с жителем из Таджикистана. В тот злополучный день, сестра отлучилась по делам, а мужчина, будучи подшофе, напал на девушку и изнасиловал. О случившемся девушка рассказала сестре, которая и сообщила в правоохранительные органы.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 131 УК РФ). Мужчина уже задержан полицией. В случае если его вина будет доказана, священнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы, сообщили в краевом СУ СКР.
Фото: pixabay.com.