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Пограничники задержали спрятанную в чемодане гражданку Узбекистана
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Пограничники задержали спрятанную в чемодане гражданку Узбекистана 

Ридус + ещё 1 1 час назад
Фото: Главный региональный
Турецкие пограничники задержали 24-летнего уроженца Грузии, пытавшегося перевезти на территорию соседнего государства необычайно тяжелый чемодан через контрольно-пропускной пункт близ города Сарпи.
В багаже мужчины находилась 27-летняя гражданка Узбекистана, стремившаяся незаконно пересечь границу с Турцией, сообщает издание The Daily Mail.
Согласно данным источника, прибегнуть к столь изощренному способу путешествия девушку вынудил пятилетний запрет на въезд на территорию государства.
После разоблачения аферы она покинула свое необычное укрытие, спрятав лицо руками от оперативной съемки.
Турецким пограничникам не в первый раз приходиться обнаруживать людей, прячущихся в дорожных сумках. Так, полтора года назад, они уже задерживали чемодан, «груженный гражданкой Грузии».
Тогда нелегалка пошла на нарушение государственной границы той же причине, что и ее узбекская последовательница.
Месяцем ранее, в 2017 году, охранники венесуэльской тюрьмы задержали местную жительницу, пытавшуюся с помощью чемодана устроить побег своему молодому человеку, отбывавшему срок за угон автомобиля.
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