Пограничники задержали спрятанную в чемодане гражданку Узбекистана

Турецкие пограничники задержали 24-летнего уроженца Грузии , пытавшегося перевезти на территорию соседнего государства необычайно тяжелый чемодан через контрольно-пропускной пункт близ города Сарпи.

В багаже мужчины находилась 27-летняя гражданка Узбекистана , стремившаяся незаконно пересечь границу с Турцией , сообщает издание The Daily Mail.

Согласно данным источника, прибегнуть к столь изощренному способу путешествия девушку вынудил пятилетний запрет на въезд на территорию государства.

После разоблачения аферы она покинула свое необычное укрытие, спрятав лицо руками от оперативной съемки.

Турецким пограничникам не в первый раз приходиться обнаруживать людей, прячущихся в дорожных сумках. Так, полтора года назад, они уже задерживали чемодан, «груженный гражданкой Грузии».

Тогда нелегалка пошла на нарушение государственной границы той же причине, что и ее узбекская последовательница.

Месяцем ранее, в 2017 году, охранники венесуэльской тюрьмы задержали местную жительницу, пытавшуюся с помощью чемодана устроить побег своему молодому человеку, отбывавшему срок за угон автомобиля.